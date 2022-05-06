По данным источников одесских журналистов, в корабль попала украинская ракета "Нептун".

У острова Змеиный загорелся российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник".

Об этом сообщает одесское издание Думская.

На корабле произошел взрыв с последующим возгоранием. Информация о пожаре на судне появилась в соцсетях еще 5 мая, отмечает издание.

Над этим районом акватории Черного моря кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

По данным источников Думской, в корабль попала украинская ракета "Нептун".

Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram подтвердил крушение фрегата.

"Знаете, есть такой "Адмирал Макаров". Так вот, ему тоже стало очень плохо – снова наказал бог моря. Еще один русский военный корабль не ушел "куда надо", но получил достаточно. И надеюсь, впоследствии тоже пойдет "куда надо", - рассказал депутат.

В то же время в обновленных данных Генштаба уточняется, что русские по состоянию на 6 мая потеряли еще один корабль /лодку.

"Адмирал Макаров" — третий фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Фрегат был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Спущен на воду 2 сентября 2015 года.

Корабль оснащен комплексами РЭБ, крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами "Оникс", комплексами "БУК" и "Игла-С", авиацией Ка-27ПЛ или Ка-31, а также БПЛА "Орлан".

Как сообщал УНИАН, 13 апреля был потоплен ракетный фрегат Черноморского флота РФ "Москва". В результате попадания нескольких ракет "Нептун" судно русских загорелось.

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