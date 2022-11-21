Украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника.

Сегодня подразделения Сил обороны поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Как сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника.

Также в Генштабе сообщили, что российские оккупанты нанесли за текущие сутки один авиационный, два ракетных удара и совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что в течение минувших суток российские оккупанты совершали атаки в районе около 10 населенных пунктов в Донецкой области.

Также сообщалось, что россияне нанесли 2 ракетных удара и совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области.

Отдельно в Генштабе сообщили, что 20 ноября украинские военные ликвидировали 390 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения в феврале ориентировочно составили 84 тыс. 600 человек.

Также в Генштабе рассказали, что по состоянию на сегодняшний вечер российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском на Авдеевском направлениях.

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