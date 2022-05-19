За сутки в Донецкой и Луганской областях уничтожено 8 вражеских танков и 14 единиц боевой бронированной техники.
Об этом сообщает группировка Объединенных сил в сводке по состоянию на 21:00.
"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", - говорится в сводке.
За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 8 вражеских танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
В частности, за сутки на востоке украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
"Потери врага составляют: личного состава – 40, танков – 2, БТР - 2", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, основные усилия враг продолжает сосредотачивать на Донетчине и Луганщине, где проводит безуспешные наступления и контратаки.
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