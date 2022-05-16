Ей не удалось доехать до места назначения.

Артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка разбили вражескую технику.

Видео удара по колонне российских захватчиков опубликовано на странице бригады у Facebook.

На кадрах можно увидеть, что украинские защитники ударили по вражеской колонне, когда она двигалась по полю.

"Снова рашистская колонна не доехала до места назначения. Снова они загадили наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой. Поэтому наши указывают им единственно правильное направление - вслед за кораблем. Потому что незачем по-сеяному ... " - отметили в бригаде.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении украинские воины десантно-штурмовых войск уничтожили колонну русских морпехов и 5 танков.

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