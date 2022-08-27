Минус 2 РСЗО и плюс паника у оккупантов, подчеркнул Хлань.

В пятницу, 26 августа, вблизи Чернобаевки украинские военные разбили две российские реактивные системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, этими "Смерчами" рашисты планировали обстреливать Николаев. Но в этот момент в них "прилетело" от наших Вооруженных Сил.

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"Минус 2 РСЗО и плюс паника у оккупантов", – добавил Хлань.

На Николаевском направлении рашисты палят из всего, что у них есть

Для террора Николаева рашисты даже начали использовать зенитно-ракетные системы С300, снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, который имеет дополнительную максимально разрушительное действие.

В связи с этим недавние обстрелы наносят городу значительные разрушения. Иначе говоря, уничтожая все, что находится вокруг места попадания.

По словам председателя Николаевского облсовета Анны Замазеевой, город становится вторым Мариуполем.

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