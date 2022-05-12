Благодаря подрыву мостов были пресечены попытки российских оккупантов переправиться через Северский Донец.

Вооруженные силы Украины взорвали два понтонных моста возле Белогоровки Луганской области.

Благодаря подрыву мостов были пресечены попытки российских оккупантов переправиться через Северский Донец, сообщает CNN.

Геопространственная разведывательная компания BlackSky, обнародовала фото, на котором виден российский понтонный мост, пересекающий реку 10 мая, вскоре после того, как украинская артиллерия обстреляла этот район.

На одном из концов переправы с западного берега Северского Донца поднимается дым. На восточном тоже видны дым и воронки, в том числе вокруг военной техники, пересекшей мост.

Северский Донец:

5 мая враг 16 раз обстрелял Северодонецк – попали по железнодорожному хозяйству "Азота".

6 мая возле Кременной оккупанты пытались форсировать Северский Донец.

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