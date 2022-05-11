Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожили понтонные переправы оккупантов через Северский Донец.

Белогоровка стала для российских оккупантов второй Чернобаевкой, Вооруженные Силы Украины в очередной раз уничтожили понтонные переправы через Северский Донец.

Об этом в Теlegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Белогоровка сейчас форпост Луганской области, там рашисты пытаются в очередной раз перейти реку, но только рыб кормят... собой. Наши защитники бьют орков, как мух. До "дороги жизни" россияне пробиться не могут, но 7 км участка плотно простреливают издалека", - написал он.

Гайдай также сообщил, что оккупанты выкачали газ на распределительной станции в Новопскове.

"Перекрыли краны. Через пару дней весь регион останется без газа", - отметил он.

По его данным, рашисты активизировались и пытаются прорваться к Северодонецку, захватить полностью Рубежное, отрезать Луганскую область от "большой земли", взяв под контроль трассу Лисичанск-Бахмут.

"Ключевое "пытаются". Обстрелы населенных пунктов сверхмощные", - добавил Гайдай.

Глава Луганской области отметил, что гуманитарная ситуация в регионе на пределе - на складах осталось немного гуманитарной помощи, а завезти ее из-за обстрелов дорог тяжело.

По его словам, мобильная связь не работает.

"Работаем над решением ситуации, но надежды мало. Луганская область отрезана от информации извне", - добавил он.

При этом Гайдай отметил, что эвакуировать людей пока невозможно.

Как сообщал УНИАН, накануне украинские военные уничтожили понтонные переправы оккупантов в Белогоровке, где враг пытался перебрасывать технику и личный состав.