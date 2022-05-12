Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города.

Россия выводит воинские подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"Украинские силы продолжают контратаки к северу от Харькова, отбив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные на Харьковщине, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.

Несмотря на успех России в окружении Харькова на начальных этапах конфликта, она, как сообщается, вывело части из региона для реорганизации и пополнения своих сил после больших потерь.

По данным британских спецслужб, выведенные из Харьковской области силы после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточение основных сил России и основных путей снабжения операций в районе Изюма.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидался ограничен сопротивление населения", - отмечается в сообщении.

Ранее разведка сообщала, что Россия продолжает усилия по укреплению своего гарнизона на захваченном острове Змеиный в Черном море.

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