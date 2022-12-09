Развернутый в Токмаке госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Российские оккупанты потеряли ранеными 240 человек в результате ударов ВСУ по сосредоточению захватчиков в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области.

Как сообщает в своем утреннем сводке Генштаб, уничтожено 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники различных типов.

Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

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Важное из сводки:

ВСУ отбили атаки врага в районах Белогоровки в Луганской области и Клещеевки и Марьинки Донецкой области.

Россияне обороняются на Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попыток наступательных действий.

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Сейчас продвижение ВСУ замедлилось из-за погодных условий. Эта "оперативная пауза" может сыграть "на руку" Кремля, убеждены аналитики Института изучения войны.

Враг пытается атаковать по нескольким направлениям на востоке, забрасывая позиции ВСУ "пушечным мясом", и ведет оборону основных логистических путей, например у Сватово. Как пишет британская разведка, этот участок фронта, вероятно, усилен силами мобилизованных, как и Кремневая.

Накануне отмечалось, что основные силы ВС РФ бросили на Бахмутский и Авдеевский направления. Захват Донецкой и Луганской областей стал "идеей фикс" для российского политического руководства.

Всего на оккупированных территориях сейчас действует до 44 тысяч российских силовиков, задействованных в терроре против гражданских, отмечают в Центре национального сопротивления.

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