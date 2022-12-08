С 24 февраля украинские военные ликвидировали более 93 тысяч российских захватчиков.

Силы обороны Украины за текущие сутки поразили район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Видео дня

Также отмечается, что россияне наносят ракетные и авиационные удары и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины и населенные пункты вдоль линии соприкосновения.

"В течение суток противник нанес 2 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что в очередной раз ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков. Также сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Также в Генштабе сообщают, что на Купянском направлении противник ведет оборону и совершил обстрелы ряда населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 30 населенных пунктов", - сообщает Генштаб.

В сообщении сказано, что на Новопавловском направлении враг обороняется, совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Угледар, Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

Также на Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 22 населенных пунктов, а также оккупанты задействовали авиацию для ударов по районам Малых Щербаков и Степного.

"На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. Среди них - Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львов, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское и Антоновка Херсонской области и окраины города Херсон", - сообщает Генштаб.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля украинские военные ликвидировали более 93 тысяч российских оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла 2 тысячи 937 танков (2 за сутки), 5 тысяч 911 боевых бронированных машин (2 за сутки), 1 тысячу 925 артиллерийских систем (2 за сутки), 395 реактивных систем залпового огня, 211 средств противовоздушной обороны, 281 самолет, 264 вертолета.