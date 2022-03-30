Отмечается, что Россия признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели.

Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали потери инициативы в регионе.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается в отчете британской разведки, повторяющиеся неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло своей цели – окружить Киев.

"Весьма вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке", – прогнозируют британские разведчики.

Отвод войск РФ в киевском направлении

Ранее в Генштабе назвали вероятную цель "отвода" российских войск. Руководство ВСУ предполагает, что ротацией отдельных подразделений враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Напомним, ранее США фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредоточиваются на позициях на юге и востоке Украины.

В свою очередь Министерство обороны США предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с киевского и черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на киевском и черниговском направлениях.

Накануне в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа" "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

Советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя эти маневры российских сил, подытожил, что планы Кремля по захвату украинской столицы "полностью провалились".

ВСУ освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской. Оттуда выходят русские колонны.

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