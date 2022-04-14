Украинские войска нанесли точное поражение по сосредоточению военной техники и склада боеприпасов российских оккупантов.

На юге Украины уничтожено более 50 российских захватчиков и 8 единиц техники.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

"На Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 рашисты и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72. В ответ на системные артиллерийские обстрелы врага, в течение ночи нашими войсками нанесено точное поражение по сосредоточению военной техники и склада боеприпасов в классических традициях Чернобаевки", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения российской армии Вооруженные силы Украины уничтожили 160 вражеских самолетов, а также убили почти 20 тысяч личного состава оккупантов.

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