Наши защитники уничтожили 753 танка / фото REUTERS

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения российской армии уничтожили 160 вражеских самолетов. Потери оккупантов достигают уже почти 20 тысяч личного состава.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 19 тыс. 900 человек (на 100 больше, чем вчера - УНИАН),
  • танков ‒ 753 единиц,
  • боевых бронированных машин - 1 тыс. 968,
  • артиллерийских систем - 366,
  • реактивных систем залпового огня - 122,
  • средства ПВО - 64,
  • самолетов-160, вертолетов - 144,
  • автомобильной техники – 1 тыс. 437 единиц,
  • кораблей/катеров - 7 единиц,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 134,
  • специальной техники - 25 единиц и пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ 15-й раз успешно ударили по Чернобаевке. Советник главы ОП Арестович показал уничтожение складов боеприпасов на видео.

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