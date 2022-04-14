Наши защитники уничтожили 753 танка / фото REUTERS
Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения российской армии уничтожили 160 вражеских самолетов. Потери оккупантов достигают уже почти 20 тысяч личного состава.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 апреля ориентировочно составили:
- личного состава - около 19 тыс. 900 человек (на 100 больше, чем вчера - УНИАН),
- танков ‒ 753 единиц,
- боевых бронированных машин - 1 тыс. 968,
- артиллерийских систем - 366,
- реактивных систем залпового огня - 122,
- средства ПВО - 64,
- самолетов-160, вертолетов - 144,
- автомобильной техники – 1 тыс. 437 единиц,
- кораблей/катеров - 7 единиц,
- цистерн с ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 134,
- специальной техники - 25 единиц и пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.
Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ 15-й раз успешно ударили по Чернобаевке. Советник главы ОП Арестович показал уничтожение складов боеприпасов на видео.