Также было уничтожено 144 вертолета.

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения российской армии уничтожили 160 вражеских самолетов. Потери оккупантов достигают уже почти 20 тысяч личного состава.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 апреля ориентировочно составили:

личного состава - около 19 тыс. 900 человек (на 100 больше, чем вчера - УНИАН),

танков ‒ 753 единиц,

боевых бронированных машин - 1 тыс. 968,

артиллерийских систем - 366,

реактивных систем залпового огня - 122,

средства ПВО - 64,

самолетов-160, вертолетов - 144,

автомобильной техники – 1 тыс. 437 единиц,

кораблей/катеров - 7 единиц,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 134,

специальной техники - 25 единиц и пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ 15-й раз успешно ударили по Чернобаевке. Советник главы ОП Арестович показал уничтожение складов боеприпасов на видео.

Вас также могут заинтересовать новости: