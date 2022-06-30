Вражеский вертолет направлялся в сторону Змеиного, но получил повреждения.

У острова Змеиный украинские военнослужащие сбили российский вертолет Ка-52"Аллигатор".

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Вечером в среду, 29 июня, вражеский вертолет направлялся в сторону змеиного, но получил повреждения и упал в море в районе между островом и одесским газоконденсатным месторождением.

"Россияне пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту "Москвы", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному после чего российские оккупанты покинули остров.

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над этой частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, поскольку оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.

По словам военно-политического обозревателя Алексея Коваленко, на сегодня ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находится в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины.

В Генштабе заявили, что ВСУ намерены дислоцировать на острове свои силы.

Вас также могут заинтересовать новости: