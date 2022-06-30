Российские оккупанты покинули остров после ночных обстрелов ВСУ.

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над этой частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, так как оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Нужно понимать, что остров Змеиный, после того, как мы уничтожили крейсер "Москва", россияне рассчитывали, что сделают из него такой себе авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря. Мы их выбили и то, что в течение последних нескольких дней росСМИ реально разносило разные глупости означает одно - это огромная победа ВСУ", - подчеркнул Денисенко.

По его словам, Украина фактически нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории Черного моря, при этом не имея своего.

"Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами "Калибр" со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря", - подытожил Денисенко.

Как ранее сообщал УНИАН, ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров.

Вас также могут заинтересовать новости: