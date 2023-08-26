Силы обороны за сутки нанесли более десятка ударов по районам сосредоточения личного состава врага.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.
"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника", - информирует Генштаб.
Также сообщается, что за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
"В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 2 крылатые ракеты" Калибр "и 4 ударных БПЛА" Shahed-136/131", - отмечается далее в сообщении.
Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
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Как сообщал УНИАН, в вечерней сводке 25 августа Генштаб информировал, что с начала суток враг нанес по территории нашего государства два ракетных и 39 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил были уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 1 ударный БПЛА "Shahed-136/131".