Командиров, которые хотели эвакуировать личный состав, наказали.

Российские оккупанты понесли значительные потери при недостаточной поддержке на островах в дельте Днепра, расположенных в Херсонской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW). Как отмечают аналитики, командиры оккупантов игнорируют жалобы личного состава о больших потерях и тяжелых условиях ведения боевых действий на островах Днепра.

Один из командиров роты армии РФ пытался эвакуировать свое подразделение с острова, но высшее командование приказало остановить эвакуацию. Зато на остров отправили того же командира, а еще двоих, которые поддержали идею эвакуации, - уволили.

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Другие офицеры армии РФ раскритиковали командование за неспособность взять на себя ответственность во время эвакуации. "Военкоры" ранее критиковали военное командование за аналогичные неудачи в боях у Антоновского моста.

Операции на островах Днепра

Украина проводит операции на островах в дельте Днепра, но об этом известно не много. Недавно в ССО сообщили, что украинские воины провели "спецоперацию" на одном из островов Днепра.

После проведения аэроразведки одного из островов на реке Днепр, были обнаружены позиции противника и неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу средств воздушной разведки Сил обороны.

Принято решение выдвинуться в район и уничтожить личный состав и в дальнейшем взять под контроль определенный район. После детального планирования, воины 73 морского центра ССО выдвинулись на двух лодках и совершили штурм позиций противника. Работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов.

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