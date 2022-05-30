На одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ.

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ уничтожила взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области РФ.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook и опубликованы соответствующие фото "разгрома".

"Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой, которые продвигались вперед", – сообщил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ.

Следует отметить, что эта российская воинская часть еще с 2014 года неоднократно противостояла именно львовским десантникам и понесла значительные потери от защитников Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Чернобаевке Херсонской области уничтожен склад боеприпасов россиян. Там детонировало более часа.

Вас также могут заинтересовать новости: