80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ уничтожила взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области РФ.
Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook и опубликованы соответствующие фото "разгрома".
"Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой, которые продвигались вперед", – сообщил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ.
Следует отметить, что эта российская воинская часть еще с 2014 года неоднократно противостояла именно львовским десантникам и понесла значительные потери от защитников Украины.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Чернобаевке Херсонской области уничтожен склад боеприпасов россиян. Там детонировало более часа.