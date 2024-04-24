Российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, который, вероятно, стоил Кремлю $10 млн, прилет произошел по месту хранения старой техники.
Как сообщили в Силах обороны юга Украины, РФ нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. "Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу. Однако обошлось без жертв, военные ВСУ на месте удара не находились. Враг не жалеет дорогостоящих боеприпасов. На этот раз атака могла обойтись ему почти в $10 млн", - рассказали военные.
Также стало известно, что из-за попадания произошел сбой в движении поездов. "Из-за утреннего обстрела Одессы в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения", - сообщает Одесская железная дорога.
В частности речь идет о таких направлениях:
- №6201 Раздельная - Одесса;
- №6401 Колосовка - Одесса;
- №6341 Каролино-Бугаз - Одесса;
- №6253 Вапнярка - Одесса;
- №6403 Мартыновская - Одесса;
- №6404 Одесса - Мартыновская;
- №6272 Одесса - Балта;
- №6304 Каролино-Бугаз - Одесса.
"Железнодорожники прилагают максимум усилий для восстановления движения в ближайшее время", - отмечают железнодорожники.
По некоторым данным, произошло повреждение контактной сети.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что в 7 утра враг нанес по городу ракетный удар. Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу. Около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла, в некоторых домах упали потолки, крыши пробиты обломками.
Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
В ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что в результате вражеской атаки повреждены линии электропередачи. Временно без света осталась часть населения Хаджибейского района города. Энергетики выполняют аварийно-восстановительные работы с разрешения военного командования и спасателей.
"Сейчас ремонтные работы продолжаются. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет всем до конца дня", - заявили в ДТЭК.
Сейчас одесские спасатели ликвидируют последствия ракетного удара.
Удары по Одессе
В ночь на 23 апреля российские войска направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам. Под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура региона. Семь из 11 барражирующих снарядов были сбиты в Одесской области. Однако в результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждено 58 квартир в 22 домах. Травмированы 9 человек, в частности, четверо детей. Это мальчик и девочка 5 и 9 месяцев и двое мальчиков 9 и 12 лет. Дети и трое взрослых с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.