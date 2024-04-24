Сейчас из-за удара задерживаются поезда, повреждены три десятка жилых домов.

Российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, который, вероятно, стоил Кремлю $10 млн, прилет произошел по месту хранения старой техники.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, РФ нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. "Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу. Однако обошлось без жертв, военные ВСУ на месте удара не находились. Враг не жалеет дорогостоящих боеприпасов. На этот раз атака могла обойтись ему почти в $10 млн", - рассказали военные.

Также стало известно, что из-за попадания произошел сбой в движении поездов. "Из-за утреннего обстрела Одессы в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения", - сообщает Одесская железная дорога.

В частности речь идет о таких направлениях:

№6201 Раздельная - Одесса;

№6401 Колосовка - Одесса;

№6341 Каролино-Бугаз - Одесса;

№6253 Вапнярка - Одесса;

№6403 Мартыновская - Одесса;

№6404 Одесса - Мартыновская;

№6272 Одесса - Балта;

№6304 Каролино-Бугаз - Одесса.

"Железнодорожники прилагают максимум усилий для восстановления движения в ближайшее время", - отмечают железнодорожники.

По некоторым данным, произошло повреждение контактной сети.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что в 7 утра враг нанес по городу ракетный удар. Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу. Около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла, в некоторых домах упали потолки, крыши пробиты обломками.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

В ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что в результате вражеской атаки повреждены линии электропередачи. Временно без света осталась часть населения Хаджибейского района города. Энергетики выполняют аварийно-восстановительные работы с разрешения военного командования и спасателей.

"Сейчас ремонтные работы продолжаются. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет всем до конца дня", - заявили в ДТЭК.

Сейчас одесские спасатели ликвидируют последствия ракетного удара.

Удары по Одессе

В ночь на 23 апреля российские войска направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам. Под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура региона. Семь из 11 барражирующих снарядов были сбиты в Одесской области. Однако в результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждено 58 квартир в 22 домах. Травмированы 9 человек, в частности, четверо детей. Это мальчик и девочка 5 и 9 месяцев и двое мальчиков 9 и 12 лет. Дети и трое взрослых с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

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