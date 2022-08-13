Без командных пунктов войска деморализованы, подчеркнул эксперт.

Последние недели очень много сводок о работе украинской авиации. Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, на отдельных направлениях действительно поменялась ситуация.

В эфире проекта Freeдом он отметил, что на южном направлении ВСУ практически "вынесли" почти все ПВО.

"За прошедшую неделю уничтожено четыре только комплекса С-300 и, по- моему, два комплекса "Панцирь-1С". Кстати, сегодня 3 командных пункта вынесли сегодня", - заявил Жданов. Он добавил, что командный пункт - это до 100 человек. Без командных пунктов войска деморализованы, подчеркнул эксперт.

"Вот, что мы делаем. Мы разваливаем систему управления войсками... В ближайшие дни они они не будут получать конкретных приказов, пока не заработает запасной командный пункт", - заявил Олег Жданов.

Он обратил внимание на тот момент, что обычно на командном пункте гибнут офицеры-операторы. Оперативный отдел вылетает - и все", - добавил эксперт.

По его словам, для создания нового командного пункта противнику потребуется 2-3 дня, которые ВСУ могут использовать в свою пользу в плане нанесения потерь войскам РФ.

Ранее британская разведка отмечала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ также перебили дорогу через речку в Новой Каховке. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

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