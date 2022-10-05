По его словам, сейчас бои идут на подступе к Кременной.

На фронте есть хорошие новости: украинские воины уже находятся в Луганской области.

Какие перспективы, и когда будут взяты Лисичанск с Северодонецком, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FREEДОМ.

По его словам, на данный момент ВСУ наступают на широком фронте: от Купянска практически до Лимана.

"Уже можно, наверное, говорить, что наша линия наступления - это Сватово - Кременная. Вот на таком широком фронте мы наступаем. На сегодня, насколько я понимаю, мы вошли в Луганскую область, а Харьковская область практически 100% освобождена, остались только небольшие участки. Сейчас бои идут на подступе к Кременной", - говорит Жданов.

Самое главное, по его словам - дорога снабжения в районе Сватово и Кременной - основная трасса логистики российской группировки в Северодонецке и Лисичанске. Она уже находится под огневым контролем украинской артиллерии.

"Если такой темп (продвижения ВСУ - ред.) будет продолжаться, то в ближайшие несколько недель можно рассчитывать, что агломерация Лисичанск - Северодонецк будет находиться либо в окружении ВСУ, либо, в лучшем случае, будет освобождена. Потому что, как только начинает формироваться полукольцо, Генштаб РФ пытается сразу выводить свои регулярные части, оставляя на прикрытии то, что им особо не надо (как было в Лимане, где они бросили в основном ополченцев и батальоны добровольческих формирований)", - отметил Жданов.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Владимир Зеленский 4 октября сообщил, что защитники Украины освободили на юге ряд населенных пунктов.

"Наши бойцы двигаются быстро и мощно", - сказал президент Украины.

ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

Сегодня, 5 октября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что деоккупация Луганской области началась, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

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