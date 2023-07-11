Наша система ПВО начала "отрабатывать" по целям еще на подлете к столице.

Вооруженные силы Украины показали, как в ночь на 11 июля уничтожали дроны-камикадзе "Shahed-136/131" в небе над Киевской областью.

Как известно, сегодня россияне устроили очередную воздушную атаку по Украине, в некоторых областях есть попадания. За словами командующего Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, это вторая "дроновая" атака РФ за июль.

Защитники воздушного пространства Киева начали "отрабатывать" по целям еще на подлете к столице.

"Наши мобильные группы и силы ПВО начали свою работу по перехвату и уничтожению целей на подступах к Киеву", - указал Наев.

Ночная атака РФ по Киевской области - где "гремело"

Напомним, что в ночь на 11 июля ВСУ уничтожили 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala" в небе Украины.

Ночью, во время воздушной атаки РФ, очень громко было в Киевской области. Утром стало известно, что обломки сбитых дронов упали в Фастовском и Обуховском районах области.

Повреждения получили частные домовладения. Жертв среди населения нет, однако на месте "прилетов" загорелся пожар, который локализовал ГСЧС.

По обновленным данным председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко, повреждения получили 12 частных домов и одна многоэтажка.

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