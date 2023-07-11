Всего оккупанты запустили по спящим украинским городам 28 беспилотников.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 июля уничтожили на юге 26 иранских дронов-камикадзе. Всего оккупанты запустили 28 беспилотников.

"В ночь на 11 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131. Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушного командования "Юг" силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala.

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Кроме того, за минувшие сутки, 10 июля, Воздушные Силы уничтожили вражеский вертолет, три ударных БпЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

Также за текущие и минувшие сутки украинская авиация нанесла по враждебным позициям более 20-ти групповых авиационных ударов.

Атака РФ в ночь на 11 июля 2023 - что известно

В ночь на 11 июля армия Российской Федерации атаковала украинские города дронами, из-за чего объявили воздушную тревогу. Про взрывы сообщили в Одесской и в Киевской областях.

Утром глава КГВА Сергей Попко сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили все цели, которые россияне запустили по столице Украины.

Министерств внутренних дел сообщило, что обломки иранских дронов упали в одном из населенных пунктов Киевской области. В результате падения частей беспилотников повреждены постройки на территории частного дома, а также вспыхнула трава.

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