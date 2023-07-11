Оккупанты направили по региону более двух десятков дронов.

В Одесской области во время вражеской атаки произошло попадание дронов в портовую инфраструктуру.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", ночью российские военные совершили мощную дроновую атаку по югу Украины. Из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136".

"Коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области силы противовоздушной обороны не дали реализовать", - отмечают в командовании.

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Отмечается, что 22 дрона-убийцы уничтожены силами противовоздушной обороны юга, но два попали в админздание припортового объекта.

Кроме того, из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Атака на Украину сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 июля российские захватчики атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131", задействовал 28 дронов-камикадзе.

В результате боевой работы Сил обороны уничтожено 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala".

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