На месте инцидента работали правоохранители и спецслужбы.

Обломки иранских дронов-камикадзе, которыми российские оккупанты били по Киеву в ночь на 11 июля, обнаружили в одном из населенных пунктов Киевской области. В результате падения частей беспилотников повреждены постройки частного домовладения и вспыхнул пожар.

"Обломки "Шахедов" были обнаружены в одном из населенных пунктов области. Повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

На данный момент информации о возможных пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

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Обновлено 8:18. В ГСЧС сообщили, что спасатели Фастовского и Обуховского районов ликвидировали последствия падения обломков вражеских БПЛА в ночь на 11 июля.

"Чрезвычайники привлекались к осмотру места падения обломков на территории частных домовладений, где произошли повреждения и ликвидировали возгорание травяного настила", - говорится в сообщении.

В результате атаки жертв и пострадавших нет.

Ночная атака на Киев в ночь на 11 июля - что звестно

В ночь на 11 июля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников российских оккупантов. Взрывы слышали в Одесской и в Киевской областях.

Утром начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что россияне ударили по Киеву иранскими дронами-камикадзе типа Shahed, но силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

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