С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 231 030 оккупантов.

Третья штурмовая бригада ВСУ, которая принимает активное участие в боях на востоке, показала кадры прямого попадания из миномета по пехоте оккупантов.

На видео огонь украинских защитников фактически разорвал российского оккупанта на куски, когда тот двигался по дороге к своим позициям.

Уточняется, что на кадрах продемонстрирована работа 1-го механизированного батальона в Донецкой области.

"Прямое попадание из миномета по пехоте оккупантов. 120-мм калибром отработал 1-й механизированный батальон Третьей штурмовой бригады. Донетчина, направление Бахмута",- говорится в сообщении пресс-службы Третьей штурмовой бригады.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 231 030 оккупантов, из них 770 за предыдущие сутки. Больше всего Россия теряет своих войск на Таврическом направлении. За последние сутки там ликвидировано 72 оккупанта, ранены 166 захватчиков, уничтожено 36 единиц вооружения и военной техники противника.

Раньше появилось забавное видео, как российские ПВО пытались перехватить британскую крылатую ракету Storm Shadow. Однако она все равно попала в комплекс ЗРК "Панцирь-С", которым в свое время очень гордились кремлевские пропагандисты.

Контрнаступление ВСУ - ситуация на фронте

Силы обороны Украины по состоянию на вечер 4 июля продолжили ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Отдельно под Бердянском защитники продвинулись до 2 км вглубь вражеских позиций.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отбили атаки захватчиков в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области.

Из-за больших потерь командование РФ приказало отныне сжигать"двухсотых" в мобильных крематориях на территориях российских военных госпиталей.

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