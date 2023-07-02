Мобильные крематории россияне расположили в Бердянском порту, а также в Мелитополе - на территории детского санатория.

ВСУ продолжают уничтожать врага на Запорожском направлении, вынося его "ты" в Мелитополе, Геническе и Бердянске. Чтобы скрыть реальные потери, противник разместил в области по меньшей мере несколько мобильных крематориев, рассказал в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что 1 июля "хлопок" произошел на военной базе оккупантов недалеко от Семеновки Мелитопольского района.

Мобильные крематории россиян замечены в Бердянске и Мелитополе.

"Враг начинает скрывать свои потери. Мобильные крематории они расположили в Бердянском порту, а также в Мелитополе - на территории детского санатория, который они уже давно превратили в свой военный госпиталь. Вонь ощущают жители нескольких районов города, потому что они его используют почти круглосуточно. Но они не останавливаются и продолжают доставлять новое и новое пушечное мясо", - отметил Федоров.

Контрнаступление ВСУ - ситуация на Запорожском направлении

ВСУ пошли в наступление в начале июня. В первые недели украинской армии удалось освободить восемь населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской области. В течение 1 июля ВСУ, по утверждению самих россиян, добились успехов, в частности, к северо-западу от Великой Новоселки.

Сложная для россиян ситуация и на Бахмутском направлении. Там защитники движутся к тому, чтобы контролировать все необходимые высоты на флангах Бахмута. Бои уже в городе. Это заставило оккупантов перебросить в населенный пункт дополнительные силы, сняв их с других участков фронта.

В ближайшее время ожидается и падение обороны российских захватчиков в районе Малой Токмачки и Роботино. По словам эксперта Александра Коваленко, ВСУ уже вышли на удары по второй и третьей линиям обороны россиян на наиболее оснащенном Россией Запорожском направлении.

Запорожское направление открывает путь для перерезания так называемого "сухопутного коридора" между Россией и оккупированным Крымом и, в целом, к деоккупации самого полуострова.

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