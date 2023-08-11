Также уничтожено было, в том числе 18 беспилотников и 15 артсистем врага.

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 500 российских оккупантов. Также захватчики потеряли много техники.

Как отмечается в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 11 августа 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 252 тыс. 780 (+580 за сутки) человек.

Кроме того, Силы обороны уничтожили:

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танков 4 тыс. 290 (+12) единиц;

боевых бронированных машин – 8 тыс. 318 (+15);

артиллерийских систем - 5 тыс. 43 (+15);

реактивных систем залпового огня - 713 (+2);

средств противовоздушной обороны врага - 471 (+2);

самолетов – 315;

вертолетов – 313;

беспилотников оперативно-тактического уровня - 4 тыс. 197 (+18);

крылатых ракет - 1 тыс. 377.

Кроме того, кораблей/катеров оккупантов было уничтожено 18, автомобильной техники и автоцистерн – 7 тыс. 511 (+16) и специальной техники - 756 (+10). В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 11 августа, Генштаб ВСУ отметил, что украинская авиация за прошедшие сутки, в частности нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Оккупанты провалили наступления на двух направлениях - Купянском и Бахмутском.

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