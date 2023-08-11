За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 500 российских оккупантов. Также захватчики потеряли много техники.
Как отмечается в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 11 августа 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 252 тыс. 780 (+580 за сутки) человек.
Кроме того, Силы обороны уничтожили:
- танков 4 тыс. 290 (+12) единиц;
- боевых бронированных машин – 8 тыс. 318 (+15);
- артиллерийских систем - 5 тыс. 43 (+15);
- реактивных систем залпового огня - 713 (+2);
- средств противовоздушной обороны врага - 471 (+2);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 313;
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 4 тыс. 197 (+18);
- крылатых ракет - 1 тыс. 377.
Кроме того, кораблей/катеров оккупантов было уничтожено 18, автомобильной техники и автоцистерн – 7 тыс. 511 (+16) и специальной техники - 756 (+10). В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 11 августа, Генштаб ВСУ отметил, что украинская авиация за прошедшие сутки, в частности нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Оккупанты провалили наступления на двух направлениях - Купянском и Бахмутском.