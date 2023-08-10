Всего метким огнем было поражено 5 различных вражеских целей.

На Южном направлении операторы Сил специальных операций ВСУ метко ударили по российским захватчикам. Защитники уничтожили инженерные комплексы "Торнадо" на базе Урала и автомобильную технику подвоза боекомплекта оккупантов.

Об этом сообщает Командование ССО Вооруженных сил Украины. Отмечается, что украинские воины провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно уничтожили их.

"Всего метким огнем было поражено 5 вражеских целей. Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника противника", – говорится в сообщении Командования ССО.

Потери России в Украине по состоянию на 10 августа

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 9 августа Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 580 оккупантов. Общие потери врага пересекли черту в 252 тысяч 200 человек.

Также были уничтожены 1 вражеский вертолет (313 всего с начала широкомасштабного вторжения), 16 танков (всего 4278 единиц), 13 боевых бронированных машин (8303 единицы), 15 артиллерийских систем (5028 единиц), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (4179 единиц), 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7495 единиц), 4 единицы специальной техники (всего 746).

С начала полномасштабного вторжения оккупанты также потеряли 711 РСЗО, 315 самолетов, 18 кораблей и катеров, 469 средств ПВО.

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