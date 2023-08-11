Им удалось поразить артсредства, вооружение и две станции РЭБ.

Украинская авиация за прошедшие сутки, 10 августа, нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Они попали по двум зенитно-ракетным комплексам противника. Также бойцы ВСУ уничтожили 7 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, защитники из ракетных войск и артиллерии поразили 4 артсредства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.

"За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - добавили в ведомстве.

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По всей территории Украины сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов.

Война в Украине - последние новости

Накануне в ВСУ сообщили об обострении в районе Купянска. На этом направлении оккупанты задействуют роты "Шторм Z" и надеются, что они будут осуществлять "мясные штурмы", то есть любой ценой прорывать украинскую оборону.

ВСУ продолжали наступательные действия на южном фланге Бахмута, но не продвинулись вперед. Оккупанты продолжали наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк, но подтвержденных успехов не добились.

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