Противник не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили наступления российских оккупантов в районе 5 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информируя об оперативной ситуации относительно российского вторжения по состоянию на сегодняшнее утро.

Как отмечается, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем, не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку.

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За минувшие сутки на юге ВСУ уничтожили два склада с боеприпасами и ликвидировали десятки оккупантов.

"Зафиксированные потери врага составляют 28 рашистов, 2 самоходные артсистемы, типа "Мста-С", миномет, боевая машина пехоты и танк, а также повреждены 2 боевые машины пехоты, другая автомобильная техника. В районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Взорвано 2 склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются", - отмечает ОК"Юг".

На фоне провалов из-за контрнаступления ВСУ РФ имитирует захват Бахмута, чтобы показать "победу" хотя бы на одном направлении. Российские пропагандисты утверждали, что наемники ЧВК "Вагнера" якобы продвинулись у южных окраин Бахмута, однако на самом деле это ложь.

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