В этой зоне враг также потерял за сутки не менее 5 единиц военной техники.

На Южнобугском направлении уничтожены два склада с боеприпасами оккупантов ликвидированы также около 30 захватчиков.

Об этом говорится в ночном сообщении командования "Юг" по оперативной обстрановки течение боевого дня в зоне ответственности.

Отмечается, что Силы обороны Украины нанесли удары по вражеским позициям, скоплению техники, складам боеприпасов.

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"Зафиксированные потери врага составляют 28 рашистов, 2 самоходные артсистемы, типа "Мста-С", миномет, боевая машина пехоты и танк, а также повреждены 2 боевые машины пехоты, другая автомобильная техника. В районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Взорвано 2 склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются", - отмечает ОК "Юг".

Как сообщается, в операционной зоне обстановка стабильно сложная, но контролируемая. Противник придерживается тактики активной обороны и контрбатарейного противостояния, вдоль линии фронта.

"В то же время враг наносит огневое поражение наших позиций, тыловых районов и общин вдоль линии фронта. Воздушная разведка вражескими беспилотными летательными шпионами продолжается, как вдоль линии соприкосновения, так и относительно Черноморского побережья. В Бериславском районе враг трижды атаковал наши позиции своей армейской и штурмовой авиацией. Как следствие, получил в ответ огневое поражение нашим силами и ретировался", - сообщило командование.

Также обращается внимание, что в штормовом Черном море вражеские корабли маневрируют вблизи побережья Крыма.

"Корабельное группировка состоит из 7 единиц, среди которых 4 вдк и 1 ракетоноситель, который может нести на борту 8 крылатых ракет типа "Калибр". Таким образом, угроза нанесения ракетных ударов остается актуальной как с моря, так и с воздуха, и с суши. Одновременно с вероятностью атак дронов", - предупредило командование.

Война в Украине: что происходит в армии РФ

По состоянию на утро 19 октября в Украине ликвидировано 66280 российских оккупантов. В Генштабе добавили, что наибольшие потери российский агрессор потерпел на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Военнослужащий батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко заявил, боевая способность оккупантов ухудшается. В мае они еще имели преимущество наступления в Севедоронецке и Рубежном, ловко маневрировали танками с ротами снайперов, минометчиков и работали слаженно. Однако сейчас качество их сотрудничества ухудшилось, хотя количество обстрелов не уменьшилось.

Чтобы изменить картину на фронте, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В американском Институте изучения войны считают, что неравномерное проведение частичной мобилизации в РФ влечет социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.

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