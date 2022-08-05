Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления на города Донбасса.

Украинские защитники отбили еще четыре атаки русских захватчиков на востоке страны.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Русские используют все имеющееся вооружение, чтобы вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. Враг обстреливает населенные пункты и укрепления наших военных, пытаясь приблизиться к Бахмуту.

"По несколько раз в сутки в этих районах работает вражеская авиация. Вчера ею осуществлено четыре авиаудара. Еще трижды русские проводили артиллерийские атаки, применяли реактивную артиллерию, дважды штурмовые действия поддерживались танковыми наступлениями. Еще шесть раз осуществлялись обстрелы минометами", - рассказал Гайдай.

Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления на города Донетчины, проводили наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения, однако безуспешны.

Четыре атаки врага завершились их отступлением на исходные позиции.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Соледара и Бахмута. В течении 4 августа враг вел штурм на Бахмутском направлении, однако он был неудачным. На Авдеевском направлении бои продолжаются.

На Краматорском направлении шли стрелковые бои.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Украина впервые перехватила стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Оккупанты, похоже, покинули Славянск и Северск. Реагируя на контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, противник начал перебрасывать технику в оккупированный Крым.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары россиян по украинским городам. Под огонь оккупантов снова попала Днепропетровская область, Одесса, Запорожье и Николаев, а также Харьков.

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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