На каком именно участке фронта были отброшены россияне, Арестович уточнять отказался.

Сообщения российских пропагандистов о якобы взятии под контроль ряда населенных пунктов на Бахмутском направлении не соответствуют действительности. Это украинские военные весьма успешно провели контратаку.

Об этом в интервью Марку Фейгину рассказал советник ОП Алексей Арестович.

На каком именно участке фронта были отброшены россияне, Арестович уточнять отказался в связи с молчанием Генштаба.

"Были опреденные подвижки в районе Сватового. Российские части пытались контратаковать - получили люлей, никуда не пошли. Под Бахмутом наши контратаковали, отбросили. Наши контратаковали, выбросили их в одном месте. Пока не говорим в каком именно, потому что Генштаб пока не заявлял", - рассказал Арестович.

На линии Горловка-Марьинка все по-прежнему, отметил он.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. В Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России освободили уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами.

Как заявил спикер командования "Юг" Владислав Назаров, 14 октября оккупанты пытались возобновить активное движение через реку Днепр.

Вместе с тем враг сосредоточился на захвате Бахмута-Краматорска. В течение предыдущих суток украинские военные в очередной раз отражали атаки противника на Иванград. Предварительно в британской разведке сообщали, что оккупанты приблизились к югу от Бахмута.

Также Генштаб отчитывается, что смертность среди раненых российских военнослужащих достигает 50%.

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