Противник вел активные обстрелы в районах десяти населенных пунктов.

На Славянском направлении украинские защитники отразили наступления оккупантов в районах населенных пунктов Долина, Курулька и Мазановка. А на Донецком враг пытается блокировать Лисичанск с юга и усилил группировку артиллерии для поддержки атакующих действий.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в традиционной вечерней сводке с фронта.

"На Славянском направлении [россияне] обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки", — сообщили в Генштабе.

На Донецком направлении враг пытался блокировать Лисичанск с юга. Обстрелы гражданской и военной инфраструктуры совершались в районах Лоскутовки, Верхнекаменки и Лисичанска. Авиаудар рашисты нанесли неподалеку от Волчеяровки. Для поддержки своих наступательных действий оккупанты усилили группировку артиллерии.

Напомним, в течение последних недель россияне пытаются подготовиться к полномасштабному наступлению на Славянском направлении. По словам президента Владимира Зеленского, захват города — это одна из целей РФ. И судя по недавним атакам в районах Сулиговка — Вернополье и Дибровное — Курулька, враг от нее не отказался.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: