На Славянском направлении украинские защитники отразили наступления оккупантов в районах населенных пунктов Долина, Курулька и Мазановка. А на Донецком враг пытается блокировать Лисичанск с юга и усилил группировку артиллерии для поддержки атакующих действий.
Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в традиционной вечерней сводке с фронта.
"На Славянском направлении [россияне] обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки", — сообщили в Генштабе.
На Донецком направлении враг пытался блокировать Лисичанск с юга. Обстрелы гражданской и военной инфраструктуры совершались в районах Лоскутовки, Верхнекаменки и Лисичанска. Авиаудар рашисты нанесли неподалеку от Волчеяровки. Для поддержки своих наступательных действий оккупанты усилили группировку артиллерии.
Напомним, в течение последних недель россияне пытаются подготовиться к полномасштабному наступлению на Славянском направлении. По словам президента Владимира Зеленского, захват города — это одна из целей РФ. И судя по недавним атакам в районах Сулиговка — Вернополье и Дибровное — Курулька, враг от нее не отказался.
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