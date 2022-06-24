Противник провел дистанционное минирование местности.

Российские оккупанты активизировались на Славянском направлении. Они пытались наступать сразу в трех местах, однако две атаки украинские защитники успешно отразили. А в одном оперативном районе боевые действия продолжаются.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной вечерней сводке о ситуации на фронте.

"На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Долгенькое — Долина. Штурмовые действия врага по направлениям Сулиговка — Вернополье и Дибровное — Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина", — сообщили в Генштабе.

На Северодонецком направлении российские войска вели артиллерийские обстрелы в районах Лисичанска, Северодонецка, Лоскутовки и Спорного. В окрестностях Лисичанска рашисты также совершили авиаудар. А в Северодонецке были попытки штурмовать промышленную зону.

Напомним, в течение последних недель оккупанты пытаются подготовиться к полномасштабному наступлению на Славянском направлении. Они вели наступательные действия возле населенных пунктов Долина и Богородичное. По словам президента Владимира Зеленского, захват Славянска — это одна из целей РФ. И судя по свежей сводке от Генштаба, враг от нее не отказался.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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