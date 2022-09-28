Оккупанты мобилизуют медиков в полевые госпитали, потому что большое количество раненых просто не успевают довезти до стационарных больниц.

На оккупированной части Луганской области под огонь подразделений Вооруженных сил Украины попал эшелон с свежемобилизованными россиянами.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, относительно фронта необходимо ориентироваться на ситуацию в Лимане, "после успехов там получим и результаты в Луганской области".

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"В тылу врага за последние недели случилось много "бавовны", в том числе пострадал и эшелон со свежемобилизованными россиянами", - отметил Гайдай.

Также, по его данным, оккупанты мобилизуют медиков в полевые госпитали, потому что большое количество раненых просто не успевают довезти до стационарных больниц.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

По официальной версии, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Вместе с тем уже известно о массе случаев, когда мобилизованные граждане РФ не могут служить даже по состоянию здоровья. Например, в Свердловской области мобилизовали плохо слышащего, слепого на один глаз и онкобольного 59-летнего хирурга.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что преступная мобилизация, объявленная в России,– это не только продолжение страданий украинцев, а это и удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири.

25 сентября сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии.

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