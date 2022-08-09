Кравчук прогнозирует деоккупацию захваченной врагом части Запорожской области.

После освобождения Херсона, вероятно, начнется деоккупация захваченной россиянами части Запорожской области.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспресо" капеллан части 3026 Национальной гвардии Украины Денис Кравчук.

По его словам, основные военные действия будут разворачиваться в Херсонской области.

"Очевидно, что наши войска ждут пока россияне взыщут на это направление больше техники и живой силы. Тоже самое касается и Запорожского направления. После деоккупации Херсона будет освобождена временно оккупированная территория Запорожской области", - рассказал Кравчук.

Он добавил, что военное командование ВСУ пытается минимизировать потери украинских военных, поскольку ценит их жизни.

"Наступательные действия связаны с большими потерями. Поэтому наши контрнаступательные действия идут медленно, однако они успешны и с минимальными потерями", - говорит капеллан.

Отметим, сейчас враг контролирует южную часть Запорожской области и побережье Азовского моря.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский предположил, что первым крупным городом, освобожденным в ходе контрнаступления ВСУ, может быть не Херсон, а Мелитополь.