Пока имеющиеся ресурсы и условия не позволяют говорить о существенных изменениях обстановки на фронте, но перспектива просматривается.

Сейчас основная тактическая задача украинских сил до наступления зимы-существенно продвинуться на Херсонском и Запорожском направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники. План-минимум – деокупация Херсона – единого областного центра, который россиянам удалось захватить с 24 февраля.

Теоретически Украина может до зимы освободить большинство тех территорий, которые были оккупированы после 23 февраля, считает Грабский. Речь идет не только о Херсоне, но и обо всей Херсонской, части Харьковской и Запорожской областей. По словам военного эксперта, полковника Сергея Грабского, пока имеющиеся ресурсы и условия не позволяют говорить о существенных изменениях обстановки на фронте. Но перспектива просматривается, уточнил собеседник.

Можем ли мы рассматривать перспективы освобождения юга? Да, бесспорно, и для этого есть все предпосылки. В Харьковской области также ведутся очень активные боевые действия. Поэтому мы можем рассматривать возможность возвращения контроля над большей частью территории, которая сейчас находится под временной оккупацией до зимних месяцев", – отметил Грабский.

По словам эксперта, оборона противника на юге построена как домино и развалиться она может точно по такому же принципу. Он объясняет: если Вооруженным силам удастся освободить правый берег Херсонской области и дойти до Днепра, мы ставим под огневой контроль коммуникации противника уже на левом берегу.

"Думаю, что до зимних месяцев реально освободить большую часть Херсонской области – не только сам Херсон и территорию вокруг него, то есть правобережный плацдарм. Но и также – перебить линию суши из Донбасса в Крым: какие – то позиции занять, а какие-то взять под огневой контроль", - предположил бывший замначальника Генштаба Игорь Романенко.

Почему упор делается именно на Херсоне? Дело в том, что сугубо по военной логике та часть области, которая находится на правом берегу Днепра – сейчас наиболее уязвимый плацдарм для противника. ВСУ уже проводят там контратаки, пытаясь продвинуться на северо-западе и западе в направлении Николаев - Херсон.

Ранее стало известно, что Россия, похоже, решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге.

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