Украинские бойцы отметили, что россияне приняли свой последний бой за населенный пункт в местной школе.

Российские оккупанты прятали в подвалах Нескучного около 200 своих бойцов. В боях за населенный пункт участвовало в три раза меньше украинских защитников.

Боец с позывным "Кривбас", который участвовал в боях за Нескучное, рассказал CNN, что перед штурмом Украина оценила, что город защищали всего 20 россиян. Позже выяснилось, что в разных подвалах прятались еще 200 человек, которые даже не выходили в туалет, чтобы избежать украинских дронов-разведчиков.

В результате Украина сочла свои силы в 70 человек подавляющими и встретила более жесткое сопротивление, чем ожидалось.

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Ожесточенный бой за Нескучное закончился, по словам "Кривбаса", в актовом зале школы, где российские десантники дали последний бой перед бегством. Он рассказал, что школьный пол был усеян мусором, а оккупанты жили в ужасающих условиях. Кроме того, на стенах красовалось мрачное: "Любви нет", "Бог за Россию", "Добро пожаловать в Мордор".

Тот факт, что российские войска так настойчиво сражаются за каждый населенный пункт, вызывает сомнения в том, что оборонительная линия России жесткая, но тонкая.

"Я надеюсь, что когда мы пройдем их последнюю линию обороны, тогда они начнут бежать", - отметил "Кривбас". "На данный момент они все еще чувствуют, что за ними что-то стоит".

Недавнее развертывание украинских резервов и разговоры о новой фазе контрнаступления пока могут только поднять боевой дух.

"Мы чувствуем поддержку, но очень-очень устали", - подытожил воин.

Освобождение Нескучного - что известно

11 июня в Минобороны Украины сообщили об освобождении Макаровки и Благодатного в Донецкой области. При этом украинские военные сообщили об деоккупации Нескучного.

Позже командир 7-ого отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал, что за Нескучное бои длились двое суток, ведь россияне ждали контрнаступления ВСУ, но все равно отошли.

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