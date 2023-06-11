Об освобождении населенного пункта сообщили сами бойцы.

7-й отдельный батальон "АРЕЙ" УДА заявил об освобождении села Нескучное.

Нескучное расположено рядом с Благодатным, об освобождении которого сообщалось ранее. Спикер Сил обороны Таврического направления назвал освобождение Благодатного "первыми результатами контрнаступательных действий".

Оба села расположены в Донецкой области недалеко от границы с Запорожской.

Контрнаступление ВСУ - первые детали

Утром 11 июня 2023 года Институт изучения войны заявил о ведении украинскими войсками "контрнаступательной операции" по меньшей мере на четырех направлениях.

Аналитики отметили, что ВСУ имеют локальные успехи в западной части Запорожской области - во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова.

Уже вечером Генштаб официально сообщил о захвате отдельных позиций россиян на Авдеевском направлении. Кроме того, наблюдается продвижение ВСУ под Бахмутом.

В ответ страна-агрессор перебрасывает резервы на восток Украины, в частности - группы зэков. В вечерней сводке Генштаба по состоянию на 11 июня указывается, что враг значительно "сузил" участок атак - теперь речь идет о штурмах РФ на двух направлениях.

Украинские официальные лица никак не комментируют движение ВСУ, в то же время 8 июня заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что на Запорожском направлении Вооруженным силам удалось заставить захватчиков "перейти к активной обороне".

Тогда же стало известно о неудачной танковой атаке ВСУ возле Малой Токмачки, в результате разведки боем были подбиты первые Leopard и Bradley.

Западные эксперты настаивают, что пока речь не идет о широкой наступательной операции, вместе с тем украинские силы "прощупывают" российскую оборону на "слабые места". В эстонской разведке отметили, что основной удар ВСУ еще впереди.

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