Ни одной позиции, занятой украинскими войсками, не потеряно.

В Минобороны Украины сообщили о деоккупации Благодатного и Макаровки в Донецкой области, а также успехах Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении.

В своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, говоря о направлениях, на которых проводится наступление, отметила, что на Бахмутщине украинские войска продолжают штурмовые действия.

"Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м", - сообщила она.

Кроме того, заявила Маляр, на юге "есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров".

"Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка", - сообщила представительница министерства.

Относительно направлений, где украинские войска находятся в обороне, Маляр подчеркнула, что ни одной позиции там не потеряно.

Успехи украинских защитников на фронте 11 июня - что сообщалось

На этой неделе западные СМИ заявили, что Украина начала контрнаступление на Запорожском направлении. В Минобороны Украины отметили только, что оккупанты здесь перешли "к активной обороне".

В то же время активные боевые действия происходили на востоке. На Бахмутском направлении, как сообщал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, есть продвижение со стороны украинских войск. В то же время он подчеркивал, что делать соответствующие заявления пока рано.

Также 11 июня стало официально известно об освобождении села Благодатное и села Нескучное в Донецкой области.

Военные уже раскрыли некоторые подробности освобождения Благодатного от российских захватчиков.

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