Ситуацию осложняло и то, что враг преобладал в количестве и имел тактическое преимущество.

Командир 7-ого отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал первые подробности освобождения Нескучного в Донецкой области.

На видео, опубликованном журналистом Андреем Цаплиенко, "Македонец" отметил, что российские оккупанты ждали на этом направлении масштабное наступление украинских сил, однако населенный пункт брали силой пехоты батальона.

Ситуацию осложняло и то, что враг преобладал в количестве и имел тактическое преимущество - находился в обороне.

"Штурм был не из легких, силы врага превосходили нас в количестве и имели тактическое преимущество, потому что находились в обороне. В целом, враг, конечно, ждал нашего наступления, но, как признался пленный, они ждали технику, массовое наступление танков, бронемашин, поэтому они и были удивлены наступлением пехотных подразделений и мужеством, мастерством и преданностью делу всех наших бойцов, а также своевременной помощи смежных подразделений", - отметил боец.

"Македонец" заметил, что встречный бой длился двое суток: "Они упорно держались и контратаковали, но деморализовало их именно наше сопротивление, то, как мы упорно провели эту операцию. Тогда они начали отход. Потенциал двигаться дальше, конечно, есть".

Контрнаступление ВСУ - главное на вечер 11 июня

Вечером 11 июня в Минобороны официально сообщили об освобождении двух населенных пунктов Донецкой области - Макаровки и Благодатного.

Вместе с тем бойцы ВСУ также сообщили о деоккупации Нескучного. Известно, что населенные пункты расположены на границе с Запорожской областью.

Кроме того, Генштаб заявил о продвижении украинской армии на Авдеевском направлении. В то же время спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый намекнул на определенный прогресс под Бахмутом.

Еще утром Институт изучения войны отмечал, что ВСУ вели контрнаступательные действия на четырех направлениях и имели локальные успехи в западной части Запорожской области.

В эстонской разведке накануне отмечали, что речь не идет о масштабных контрнаступательных операциях ВСУ - украинцы пока "прощупывают" оборону противника на "слабые места". Потому основной удар еще впереди.

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