Общие стратегические учения РФ и Беларуси "Запад-2021" проводились с 10 по 16 сентября.

Украинские военные не фиксируют массового возвращения батальонно-тактических групп российской армии в места постоянной дислокации, несмотря на завершение российско-белорусских учений "Запад-2021".

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил в интервью для Радио Свобода.

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"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, прошло торжественное закрытие (учений "Запад-2021" - УНИАН), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения РФ и Беларуси "Запад-2021" проводились с 10 по 16 сентября.

По официальным данным, в учениях принимали участие около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в частности, свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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Автор: Богдан Слуцкий