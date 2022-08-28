Объект горел на протяжении нескольких часов, и были слышны взрывы.

Украинские защитники ударили по российским оккупантам в Сватово. Они обстреляли место передислокации врага, возник пожар. На месте атаки были слышны взрывы.

Такой информацией в эфире национального телемарафона поделился глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

"Ночью что-то у них произошло. Но уже в нашем Сватово. Там у них была база, почти все войска уже вышли из Сватово, там осталась только полиция ОРДЛОвская. Осталась аграрная база, на которой они проводили передислокацию. И что-то та той базе снова какая-то "бавовна" произошла. Еще два часа назад там очень все еще горело и подрывалось", — сообщил Гайдай.

Відео дня:

Напомним, сегодня, 28 августа, также стало известно об ударе ВСУ по базе россиян в Новой Каховке. Рашисты расположились на территории завода "Сокол", но украинские защитники сумели их достать.

А в Кадиевке после уничтожения вражеских десантников в гостинице "Донбасс" с помощью РСЗО HIMARS оккупанты находятся в панике. Они пытаются скрываться и ночевать в местах, куда не станут стрелять ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: