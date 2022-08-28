Потери врага уточняются.

На территории временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области 28 августа прогремели взрывы. "Минусуются" российские оккупанты и их военная техника.

Видео и фото события публикуют местные пользователи соцсетей. По предварительным данным, "прилетело" в район ГЭС, где была расположена база россиян.

"Подтверждено поражение базы российских оккупантов в Новой Каховке. Гражданское население не пострадало. Потери оккупантов уточняются", – сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Відео дня:

Новая Каховка – наиболее стратегически важный город на юге

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. В частности, контроль над данным городом позволил бы ВСУ развивать наступление не только на правом берегу Херсонской области, но и выйти на админграницы с Автономной Республикой Крым.

Новую Каховку он называет "наиболее привлекательной" для проведения контрнаступления Вооруженных Сил. Необходимые предпосылки для него там уже созданы, добавляет эксперт: нарушена логистика врага, нанесены удары по мостам.

Напомним, ранее сегодня "вторая армия мира" нанесла удар высокоточной ракетой Х-59 по югу Украины, уничтожив общественный туалет.

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