Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава захватчиков.

В течение суток Силами обороны Украины были поражены, в том числе два склада боеприпасов и три средства противовоздушной обороны российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам российских захватчиков.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага", - сообщили в Генштабе.

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Отмечается, что ночью сегодня, 14 июля, противник снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные беспилотники типа "Shahed". Информация о последствиях этой атаки пока уточняется.

В то же время за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив две крылатые ракеты "Калибр", одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 БпЛА "Shahed". "В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены две крылатые ракеты" Калибр" и 20 ударных дронов", - отметили в Генштабе.

Кроме того, враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. "К сожалению, пострадали гражданские люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура", - говорится в сообщении.

Война в Украине - обновленные данные Генштаба

В своей утренней сводке сегодня, 14 июля, Генштаб отметил, что враг и в дальнейшем сосредотачивает свои основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

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