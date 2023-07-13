Кремлевские пропагандисты замаскировали удар под работу ПВО.

В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе прогремели взрывы. Советник городского головы Петр Андрющенко, ссылаясь на подтверждение местного Движения сопротивления, утверждает про удар по логову "кадыровцев".

По предварительной информации, раненых бойцов "Ахмата" вывозили в сторону оккупированного Донецка, что, по мнению Андрющенко, может свидетельствовать об их тяжелом состоянии.

Взрывы в Мариуполе, согласно сообщениям российских пропагандистов, произошли еще 12 июля 2023 года. Правда, кремлевская пресса писала об отработке ПВО.

Видео дня

Андрющенко, в свою очередь, заметил, что и другие "хлопки" россияне часто маскировали под работу ПВО. По результатам поражения места расположения "Ахмата" в Мариуполе чиновник сравнивает с ударом по россиянам в Юрьевке, когда ВСУ "минуснули" сотню захватчиков и еще более 400 "затрехсотили".

Потери РФ в Украине - последние данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 235 530 оккупантов и тысячи единиц военной техники. К примеру, самые высокие потери россиян сейчас наблюдаются на Таврическом и Бахмутском направлениях.

За предыдущие сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских военных и их техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Кадыровцы" на войне против Украины - что надо знать

В начале июля начали появляться сообщения, что россияне пытаются удержать Бахмут за счет "кадыровцев".

Как рассказал эксперт Олег Жданов, бойцов главы Чечни перебросили на указанное направление из-под Марьинки, где они тоже не демонстрировали особых стараний.

Уже скоро появилась информация о ликвидации подразделения переброшенных "кадыровцев" на подступах к городу. По словам офицера ВСУ Максима Жорина, не успели чеченские отряды приехать на позиции, как "получили" от ВСУ много 200-х и 300-х (раненых и ликвидированных).

Вас также могут заинтересовать новости: