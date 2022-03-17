Ликвидированный россиянин служил в одной из воинских частей Анапы.

Украинские защитники ликвидировали еще одного офицера армии страны-оккупанта. На этот раз убит капитан Алексей Никитин.

Об этом пишет российское "ГТРК Кострома".

Отмечается, что оккупант "погиб, выполняя служебный долг". Капитан Никитин служил в одной из воинских частей Анапы. Он руководил костромским полком воздушно-десантных войск.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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