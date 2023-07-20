Защитники Украины за сутки поразили более 10 вражеских артиллерийских средств, отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла по районам сосредоточения живой силы российских захватчиков семь ударов.

Артиллеристы и ракетные войска за это же время поразили вражеский склад боеприпасов, четыре района сосредоточения вооружения, живой силы и военной техники противника, сообщил в четверг, 20 июля, в своей сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, также поражено 11 артиллерийских средств оккупантов, которые находились на огневых позициях.

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19 июля вечером Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки наши воины попали в девять вражеских артиллерийских средств на огневых позициях, уничтожили два вражеских разведывательных дрона оперативно-тактического уровня, столько же средств противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы.

Стоит отметить, что Россия на нашей земле уже понесла огромные потери. Общие потери врага на 19 июля 2023 года составляют примерно 239 480 оккупантов. Кроме того, противник потерял много техники, в том числе 4 573 артиллерийских систем и 3 885 дронов оперативно-тактического уровня.

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